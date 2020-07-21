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ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИЙ РЯДА ЛЕСНИЧЕСТВ В 2021 ГОДУ ОТДАДУТ ПОДЧИНЕННЫМ МИНЛЕСХОЗУ ПРЕДПРИЯТИЯМ

12:05 22.07.2020 Постановлением Совета министров № 425 от 20 июля 2020 г. изменены границы участков лесного фонда. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, изменены границы участков лесного фонда для ведения лесного хозяйства юридическим лицам, подчиненным Министерству лесного хозяйства. В частности, лесные кварталы 1-13, 70-72, 76-79 Милоградского лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Речицкий опытный лесхоз» включены в состав лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения «Жлобинский лесхоз». Лесные кварталы 254-257, 267 Кошарского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Рогачевский лесхоз» включены в состав лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения «Жлобинский лесхоз». Лесной квартал 85 Краснобережского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Жлобинскийлесхоз» включен в состав лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения «Рогачевский лесхоз». Кварталы 231-233 Пригородного лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Вилейский опытный лесхоз» включены в состав лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения «Молодечненский лесхоз». Министерству лесного хозяйства предписано принять меры по реализации постановления. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.