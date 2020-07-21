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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИЙ РЯДА ЛЕСНИЧЕСТВ В 2021 ГОДУ ОТДАДУТ ПОДЧИНЕННЫМ МИНЛЕСХОЗУ ПРЕДПРИЯТИЯМ
12:05 22.07.2020
Постановлением Совета министров № 425 от 20 июля 2020 г. изменены границы участков лесного фонда.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, изменены границы участков лесного фонда для ведения лесного хозяйства юридическим лицам, подчиненным Министерству лесного хозяйства.
В частности, лесные кварталы 1-13, 70-72, 76-79 Милоградского лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Речицкий опытный лесхоз» включены в состав лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения «Жлобинский лесхоз».
Лесные кварталы 254-257, 267 Кошарского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Рогачевский лесхоз» включены в состав лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения «Жлобинский лесхоз».
Лесной квартал 85 Краснобережского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Жлобинскийлесхоз» включен в состав лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения «Рогачевский лесхоз».
Кварталы 231-233 Пригородного лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Вилейский опытный лесхоз» включены в состав лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения «Молодечненский лесхоз».
Министерству лесного хозяйства предписано принять меры по реализации постановления.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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