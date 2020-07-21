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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
11:00 22.07.2020
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 74 от 26 декабря 2019 г. утвердило еще четыре новые строительные нормы.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, утверждены строительные нормы «Инженерные изыскания для строительства», «Автомобильные дороги», «Газораспределение и газопотребление» и «Котельные установки».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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