НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

11:00 22.07.2020 Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 74 от 26 декабря 2019 г. утвердило еще четыре новые строительные нормы. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, утверждены строительные нормы «Инженерные изыскания для строительства», «Автомобильные дороги», «Газораспределение и газопотребление» и «Котельные установки». Постановление вступает в силу после его официального опубликования.