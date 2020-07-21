Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 47 от 13 июля 2020 г. продлено ценовое регулирование на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи) путем установления предельного норматива рентабельности, и предельных максимальных торговых надбавок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, установлен предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи), в размере 10 процентов.

Определены предельная максимальная надбавка импортера на маски и дезинфицирующие средства в размере 10%, а также предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезинфицирующие средства в размере 15%.

Обращаем внимание на то, что формирование цен на маски и дезинфицирующие средства производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше предусмотренных ограничений.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 7 июля 2020 г. и действует в течение 90 дней (по 4 октября 2020 года включительно).