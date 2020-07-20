На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено приведение единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствие с Законом об обращении лекарственных средств.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 20 по 29 июля 2020 г. по электронному адресу: .