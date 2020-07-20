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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ МИНЗДРАВОМ ЗАКЛЮЧЕНИЙ НА ВВОЗ ЛЕКАРСТВ ПРОДЛИТСЯ ДО 29 ИЮЛЯ
10:28 21.07.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено принятие новой редакции Положения о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз лекарственных средств, фармацевтических субстанций, ограниченных к перемещению через Государственную границу Беларуси по основаниям неэкономического характера.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 20 по 29 июля 2020 г. по электронному адресу: .
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