На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено принятие новой редакции Положения о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз лекарственных средств, фармацевтических субстанций, ограниченных к перемещению через Государственную границу Беларуси по основаниям неэкономического характера.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 20 по 29 июля 2020 г. по электронному адресу: .