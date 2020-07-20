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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВ

15:52 20.07.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено внесение изменений в порядок и условия государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств. Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 20 по 29 июля 2020 г. по электронному адресу: .