НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, ИЗЪЯТИЯ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ, ВОЗВРАТА, УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 29 ИЮЛЯ

14:13 20.07.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, связанные с обращением лекарственных средств. Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 29 июля 2020 г.