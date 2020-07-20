|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, ИЗЪЯТИЯ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ, ВОЗВРАТА, УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 29 ИЮЛЯ
14:13 20.07.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, связанные с обращением лекарственных средств.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 29 июля 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2020
Курсы в банках
на 20.07.2020
Конвертация в банках
на 20.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте