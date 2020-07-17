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МАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО РЕГУЛИРОВАТЬ ВЫВОЗ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС


11:37 20.07.2020

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) определено уполномоченным органом, имеющим право выдавать подтверждения на вывоз с таможенной территории ЕАЭС дезинфицирующих средств. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 423 от 15 июля 2020 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, МАРТ будет выдавать подтверждение на вывоз дезинфицирующих средств, классифицируемых кодом 3808 94 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Подтверждения на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза дезинфицирующих средств выдаются МАРТ на одну партию товара (по дпартией товара понимаются товары, одновременно отгружаемые в регионе деятельности одного и того же таможенного органа одним и тем же отправителем в адрес одного итого же получателя, находящегося за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза в рамках выполнения обязательств по одному документу, подтверждающему совершение сделки, либо по односторонней сделке, либо без совершения какой-либо сделки).

При этом в министерстве могут отказать в выдаче подтверждения, если на складах юридического лица или индивидуального предпринимателя нет запасов, обеспечивающих среднемесячную реализацию дезсредств на внутреннем рынке.

Государственные органы и организации, а также областные исполкомы и Мингорисполком при возникновении дефицита этих средств также могут направить в МАРТ ходатайство о приостановке выдачи подтверждений на вывоз.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует по 30 сентября 2020 года.
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