Александр Лукашенко подписал указ № 269 от 17 июля 2020 года о финансировании завершения строительства молочнотоварных комплексов.

Согласно опубликованному на Национальном интернет-портале документу, на эти цели из бюджета выделят не более 46 071,5 тыс. рублей.

«Предоставить в 2020 году за счет остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 г., бюджетные кредиты областным бюджетам в сумме не более 46071,5 тыс. рублей», - говорится в документе.

В частности, Брестской области предоставят не более 5150 тыс. рублей, Витебской – 11 055 тыс. рублей, Гомельской – 15 000 тыс. рублей, Минской – 9 485 тыс. рублей, Могилевской – не более 5 381,5 тыс. рублей.

«Бюджетные кредиты выдаются по 31 декабря 2026 г. с установлением процентной ставки за пользование ими в размере 3% годовых в целях предоставления бюджетных займов для финансирования завершения строительства, в том числе реконструкции, молочнотоварных комплексов, выделяемых очередей, пусковых комплексов, корректировки проектно-сметной документации на их строительство, в том числе реконструкцию», - говорится в указе.

Оплата процентов за пользование бюджетными кредитами будет осуществляться ежеквартально, начиная с 1 января 2021 года, а их возврат – с первого квартала 2022 г.

Средства будут предоставлены следующим ОАО: «Барановичскому молочному комбинату», «Савушкин продукт», «Оршанскому мясоконсервному комбинату», витебскому «Молоко», «Витебскому мясокомбинату», «Рогачевскому молочно-консервному комбинату», «Слуцкому сыродельному комбинату», «Молодечненскому молочному комбинату» и «Бабушкина крынка».

В указе также говорится о хозяйствах молочных компаний, на базе которых появятся новые фермы.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.