Мингорисполком решением № 2203 от 10 июля 2020 года утвердил понижающий коэффициент к арендной плате за жилье в государственном жилищном фонде.

Согласно опубликованному p5=0 на Национальном правовом интернет-портале документу, понижающий коэффициент, применяемый при установлении размера платы за пользование арендным жильем, установлен в размере 0,2.

Речь идет о помещениях, включенных в фонд арендного жилья из числа жилых помещений госжилфонда, предоставленных гражданам, проживавшим в этих жилых помещениях до включения их в состав арендного жилья.

Данный коэффициент также применяется к квартирам, ставшим арендными после превращения общежития в многоквартирный жилой дом, в отдельных случаях для социального и служебного жилья.