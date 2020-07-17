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МИНГОРИСПОЛКОМ УТВЕРДИЛ ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ГОСЖИЛЬЕ
13:26 17.07.2020
Мингорисполком решением № 2203 от 10 июля 2020 года утвердил понижающий коэффициент к арендной плате за жилье в государственном жилищном фонде.
Согласно опубликованному p5=0 на Национальном правовом интернет-портале документу, понижающий коэффициент, применяемый при установлении размера платы за пользование арендным жильем, установлен в размере 0,2.
Речь идет о помещениях, включенных в фонд арендного жилья из числа жилых помещений госжилфонда, предоставленных гражданам, проживавшим в этих жилых помещениях до включения их в состав арендного жилья.
Данный коэффициент также применяется к квартирам, ставшим арендными после превращения общежития в многоквартирный жилой дом, в отдельных случаях для социального и служебного жилья.
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