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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
12:39 17.07.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по изменению правил перевозок пассажиров общественным транспортом.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом планируется установление единообразного подхода к выполнению перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильных перевозок пассажиров транспортом общего пользования.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 17 по 27 июля 2020 г. на электронный адрес: .
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