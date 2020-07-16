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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ

12:39 17.07.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по изменению правил перевозок пассажиров общественным транспортом. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом планируется установление единообразного подхода к выполнению перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильных перевозок пассажиров транспортом общего пользования. Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 17 по 27 июля 2020 г. на электронный адрес: .