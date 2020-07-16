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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ


10:32 17.07.2020

Постановлением Совета министров № 421 от 14 июля 2020 г. установлены размеры выплат возмещения вреда за ядерный ущерб.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, размер платы РУП «Белорусская атомная электростанция» (РУП «БелАЭС») за обеспечение Беларусью выплат возмещения вреда за ядерный ущерб составляет в течение 15лет, начиная с года, следующего за годом ввода Белорусской атомной электростанции в эксплуатацию, – 1 миллион специальных прав заимствования (СПЗ) ежегодно.

В последующие годы эксплуатации Белорусской атомной электростанции – 3 миллиона СПЗ ежегодно.

Плата за обеспечение Республикой Беларусь выплат возмещения вреда за ядерный ущерб перечисляется РУП «Белорусская АЭС» в республиканский бюджет в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к СПЗ, установленному Национальным банком на день перечисления, ежеквартально равными долями не позднее 20-го числа первого месяца каждого квартала.

Возмещение выплат по удовлетворенным исковым требованиям в отношении БелАЭС осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предоставляемых Министерству энергетики на эти цели.

Постановлением также утверждено Положение о порядке выплаты возмещения вреда за ядерный ущерб по удовлетворенным исковым требованиям в отношении РУИ «Белорусская атомная электростанция» за счет средств республиканского бюджета.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

СПРАВКА: Специальные права заимствования (СДР) представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году, и они дополняют официальные резервы его государств-членов.

Стоимость СДР в долларах США определяется ежедневно и публикуется на веб-сайте МВФ. Она рассчитывается как совокупная стоимость определенных сумм каждой из валют корзины в долларах США, устанавливаемая на основе обменных курсов, которые ежедневно котируются в полдень на Лондонской бирже.

Структура корзины пересматривается Исполнительным советом каждые пять лет или ранее, если МВФ приходит к выводу о том, что изменившиеся условия требуют более раннего пересмотра, с тем чтобы обеспечить отражение ею относительного значения валют в мировой торговой и финансовой системе.

Следующий пересмотр в настоящее время намечено провести к 30 сентября 2021 года.
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