|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ
10:32 17.07.2020
Постановлением Совета министров № 421 от 14 июля 2020 г. установлены размеры выплат возмещения вреда за ядерный ущерб.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, размер платы РУП «Белорусская атомная электростанция» (РУП «БелАЭС») за обеспечение Беларусью выплат возмещения вреда за ядерный ущерб составляет в течение 15лет, начиная с года, следующего за годом ввода Белорусской атомной электростанции в эксплуатацию, – 1 миллион специальных прав заимствования (СПЗ) ежегодно.
В последующие годы эксплуатации Белорусской атомной электростанции – 3 миллиона СПЗ ежегодно.
Плата за обеспечение Республикой Беларусь выплат возмещения вреда за ядерный ущерб перечисляется РУП «Белорусская АЭС» в республиканский бюджет в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к СПЗ, установленному Национальным банком на день перечисления, ежеквартально равными долями не позднее 20-го числа первого месяца каждого квартала.
Возмещение выплат по удовлетворенным исковым требованиям в отношении БелАЭС осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предоставляемых Министерству энергетики на эти цели.
Постановлением также утверждено Положение о порядке выплаты возмещения вреда за ядерный ущерб по удовлетворенным исковым требованиям в отношении РУИ «Белорусская атомная электростанция» за счет средств республиканского бюджета.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
СПРАВКА: Специальные права заимствования (СДР) представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году, и они дополняют официальные резервы его государств-членов.
Стоимость СДР в долларах США определяется ежедневно и публикуется на веб-сайте МВФ. Она рассчитывается как совокупная стоимость определенных сумм каждой из валют корзины в долларах США, устанавливаемая на основе обменных курсов, которые ежедневно котируются в полдень на Лондонской бирже.
Структура корзины пересматривается Исполнительным советом каждые пять лет или ранее, если МВФ приходит к выводу о том, что изменившиеся условия требуют более раннего пересмотра, с тем чтобы обеспечить отражение ею относительного значения валют в мировой торговой и финансовой системе.
Следующий пересмотр в настоящее время намечено провести к 30 сентября 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2020
Курсы в банках
на 17.07.2020
Конвертация в банках
на 17.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте