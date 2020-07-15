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МАРТ ПРОДЛИЛО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ


12:17 16.07.2020

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) постановлением № 48 от 14 июля 2020 года продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары.

Напомним, госрегулирование цен на социально значимые товары было введено постановлением №30 от 15 апреля 2020 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, МАРТ также исключил питьевую воду из перечня социально значимых товаров.

Ранее из перечня были исключены кофе, консервы мясные и из рыбы, сухое молоко, твердое туалетное и хозяйственное мыло, спички, женские гигиенические прокладки, подгузники (детские и взрослые), туалетная бумага.
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