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МАРТ ПРОДЛИЛО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ

12:17 16.07.2020 Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) постановлением № 48 от 14 июля 2020 года продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары. Напомним, госрегулирование цен на социально значимые товары было введено постановлением №30 от 15 апреля 2020 года. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, МАРТ также исключил питьевую воду из перечня социально значимых товаров. Ранее из перечня были исключены кофе, консервы мясные и из рыбы, сухое молоко, твердое туалетное и хозяйственное мыло, спички, женские гигиенические прокладки, подгузники (детские и взрослые), туалетная бумага.