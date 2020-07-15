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МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСТУПИТЬ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
10:44 16.07.2020
Постановлением Министерства образования № 163 от 26 июня 2020 г. установлены перечни наиболее востребованных экономикой специальностей, зачисление на которые проходит без экзаменов.
В частности, сюда относится перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые в учреждения среднего специального образования Республики Беларусь и иные учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования, без вступительных испытаний зачисляются лица, имеющие рекомендации воинских частей и прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в году, предшествующем году приема. При этом в документе об образовании должна быть отметка не ниже 6 баллов по предметам вступительных испытаний.
В соответствии с перечнем вышеуказанные лица зачисляются без вступительных экзаменов по 25 специальностям. В их числе «технология машиностроения», «оборудование и технология сварочного производства», «горные машины и оборудование», «мелиорация и водное хозяйство», «пчеловодство» и другие.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом также установлен перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые зачисляются в учреждения высшего образования Республики Беларусь без вступительных испытаний следующие лица:
победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания;
победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема;
лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой или серебряной медалью или имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием.
В том числе вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов, для получения высшего образования в заочной форме получения образования смогут поступать лица, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в году, предшествующем году приема, имеющие рекомендации воинских частей, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 баллов по предметам вступительных испытаний.
В данный перечень включены 28 экономических специальностей. Среди них «технический труд и предпринимательство», «оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов», «машины и технология литейного производства», «металлургическое производство и материалообработка», «агрономия», «зоотехния», «ветеринарная медицина», «лесное хозяйство», иные.
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