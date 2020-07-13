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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ПРОДУКЦИИ К ИЗДЕЛИЯМ МЕДНАЗНАЧЕНИЯ И МЕДТЕХНИКЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 24 ИЮЛЯ

11:25 14.07.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения «Об отнесении продукции к изделиям медицинского назначения и медицинской технике». Организатор общественного обсуждения – Минздрав. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 июля 2020 г.