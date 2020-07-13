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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НАН БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛА ПОРЯДОК ОЦЕНКИ НАРУШЕННОСТИ БОЛОТ
16:51 13.07.2020
Постановлением Национальной академии наук БЕЛАРУСИ № 2 от 26 июня 2020 г. утверждена Инструкция о порядке оценки нарушенности болот.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, государственное научное учреждение «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси» и государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» определены организациями, осуществляющими проведение оценки нарушенности болот.
Постановление вступает в силу с 28декабря 2020 года.
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