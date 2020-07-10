На общественное обсуждение выносится проект профессионального стандарта «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», разработанный в рамках деятельности Секторального совета квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи при Министерстве связи и информатизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, профессиональный стандарт раскрывает содержание трудовой деятельности, связанной с функционированием средств вычислительной техники, в том числе аппаратного и программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, а также периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники.

Профессиональный стандарт носит межотраслевой характер и предполагается, что он будет востребован работодателями с различными видами экономической деятельности.

Ознакомиться с проектом можно на сайте Министерства связи и информатизации. Предложения и замечания принимаются до 27 июля 2020 г. по электронной почте .