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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК КОНСЕРВАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
13:54 10.07.2020
Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 16 марта 2020 № 142 «Об утверждении Инструкции о порядке консервации основных средств» 8 июля 2020 года включено в Национальный реестр правовых актов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, нормативным документом установлен единый порядок консервации имущества, относящегося к основным средствам, находящегося в собственности Гродненской области, а также коммунальной собственности базового и первичного территориальных уровней и переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление государственным органам и иным юридическим лицам.
Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
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