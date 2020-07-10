Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 16 марта 2020 № 142 «Об утверждении Инструкции о порядке консервации основных средств» 8 июля 2020 года включено в Национальный реестр правовых актов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, нормативным документом установлен единый порядок консервации имущества, относящегося к основным средствам, находящегося в собственности Гродненской области, а также коммунальной собственности базового и первичного территориальных уровней и переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление государственным органам и иным юридическим лицам.

Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.