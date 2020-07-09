На общественное обсуждение вынесен проект Закона "Об изменении законов" (проект Закона), предусматривающий корректировку Закона от 8 июля 2008 года № 369-З "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, проектом закона предлагается:

ввести гарантированное возмещение денежных средств, размещенных индивидуальными предпринимателями на счетах и (или) во вклады (депозиты) в банках (далее – банковские вклады (депозиты) с установлением для данной новой категории вкладчиков ограничения по сумме возмещения;

сократить с одного месяца до 7 дней (с даты подачи заявления о выплате возмещения) срок выплаты возмещения банковских вкладов (депозитов) по заявлениям, не требующим дополнительного изучения (при необходимости дополнительного изучения заявления о выплате возмещения сохраняется срок до одного месяца);

предоставить физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, возможность выбора способа выплаты возмещения (наличными денежными средствами в банке-поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в заявлении текущий (расчетный) банковский счет физического лица в банке Республики Беларусь);

увеличить с двух до пяти лет продолжительность времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада (депозита);

перейти к системе дифференцированных взносов банков в резерв государственного учреждения "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц" (далее – Агентство), в соответствии с которой величина взносов банков будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности;

расширить возможности для инвестирования временно свободных денежных средств Агентства.

Реализация положений проекта закона позволит повысить уровень правовой защиты вкладчиков, включая физических лиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, улучшить качество обслуживания вкладчиков, обеспечить стабильное финансирование резерва Агентства, повысить эффективность функционирования системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) физических лиц и устойчивость банковского сектора.

Организатор общественного обсуждения – Национальный банк.

Замечания и предложения могут быть высказаны в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 июля 2020 года.