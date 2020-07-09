Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 60 от 24 июня 2020 г. продлен срок прохождения периодической проверки знаний по вопросам охраны труда.

Согласно опубликованному на Национальном интернет-портале документу, срок прохождения периодической проверки знаний по вопросам охраны труда, который истекает в период с 30 апреля 2020 г. по 31 июля 2020 г., продлевается натри месяца.

Этот срок продлевается для руководителей организаций, их заместителей, ответственных за организацию охраны труда, главных специалистов организаций, работников служб охраны труда (специалистов по охране труда), членов комиссий для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда организаций, подчиненных вышестоящим организациям, республиканским органам государственного управления, иным госорганизациям, подчиненным правительству.

Кроме того, он продлевается для руководителей организаций, их заместителей, ответственных за организацию охраны труда, главных специалистов организаций, работников служб охраны труда (специалистов по охране труда), членов комиссий для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда организаций, не имеющих вышестоящих (не входящих в состав (систему)) республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.

Также срок продлен для работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда; нанимателей, являющихся физическими лицами.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 апреля 2020 г.