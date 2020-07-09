Постановлением Совета министров № 401 от 4 июля 2020 года разрешено приобретать продукцию отдельных предприятий без процедур закупки.

Согласно опубликованному на Национальном интернет-портале документу, в список предприятий, у которых можно приобретать продукцию без конкурсов, электронных аукционов и других конкурентных процедур добавлены: ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг», ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», «Амкодор-КЭЗ», ОАО «Амкодор-Семаш» - управляющая компания холдинга», Брестский электроламповый завод, Бобруйский машиностроительный завод, Могилевский металлургический завод, «Гомсельмаш», Гомельский завод литья и нормалей, «Лидагропроммаш».

В списке также фигурируют ЗАО «Амкодор-Уникаб», «Амкодор-Пинск», ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», «Амкодор-Можа», «Амкодор-Логойск», «Амкодор-ДОМЗ», «МАЗ-МАН» и другие.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.