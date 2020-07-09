ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛО ПРИОБРЕТАТЬ ПРОДУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЗ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ


09:58 10.07.2020

Постановлением Совета министров № 401 от 4 июля 2020 года разрешено приобретать продукцию отдельных предприятий без процедур закупки.

Согласно опубликованному на Национальном интернет-портале документу, в список предприятий, у которых можно приобретать продукцию без конкурсов, электронных аукционов и других конкурентных процедур добавлены: ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг», ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», «Амкодор-КЭЗ», ОАО «Амкодор-Семаш» - управляющая компания холдинга», Брестский электроламповый завод, Бобруйский машиностроительный завод, Могилевский металлургический завод, «Гомсельмаш», Гомельский завод литья и нормалей, «Лидагропроммаш».

В списке также фигурируют ЗАО «Амкодор-Уникаб», «Амкодор-Пинск», ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», «Амкодор-Можа», «Амкодор-Логойск», «Амкодор-ДОМЗ», «МАЗ-МАН» и другие.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2020
валюта курс
EUR 2.7541
USD 2.4332
RUB 3.4319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7541 -0.0006
USD 2.4332 -0.0067
RUB 3.4319 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7410 2.7480
USD 2.4340 2.4380
RUB 3.4160 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 10.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1280
EUR/RUB 79.9000 80.4000
USD/RUB 70.9000 71.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте