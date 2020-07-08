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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ УТВЕРЖДЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ 14 СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ


13:27 09.07.2020

На Национальном правовом интернет-портале Беларуси 9 июля опубликовано постановление Министерства архитектуры и строительства от 16 декабря 2019 года № 69 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, документом утверждены строительные нормы «Жилые здания», «Кровли», «Общественные здания», «Станции технического обслуживания транспортных средств. Гаражи-стоянки автомобилей», «Трамвайные и троллейбусные линии», «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий», «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Воздействия для определения огнестойкости», «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки», «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые воздействия», «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Температурные воздействия», «Основы проектирования строительных конструкций», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», «Промышленный транспорт», «Склады нефти и нефтепродуктов».

Строительные нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Как сообщалось, в настоящее время в Беларуси ведется работа по реформированию законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно указу № 217от 5 июня 2019 года, в республике вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы (СН), которые включают требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения; строительные правила (СП), обеспечивающие способы достижения строительных норм.

Строительные нормы и правила полностью соответствуют европейским подходам и стандартам. Они позволят повысить качество проектной документации и эффективность строительства, оптимально сочетать традиционные и прогрессивные конструкции, изделия, передовые технологии при обязательном соблюдении норм безопасности.

Действующие в настоящее время технические нормативные правовые акты иных госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие строительных норм и правил.
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