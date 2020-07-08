ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРИБОРАМ УЧЕТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 19 ИЮЛЯ


11:23 09.07.2020

На общественное обсуждение вынесен проект Декрета, которым предусмотрена корректировка декрета от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения предполагают уточнение требований, предъявляемых к приборам учета готовой продукции, которые используются в составе оборудования для производства табачных изделий.

Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 июля 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.07.2020
валюта курс
EUR 2.7547
USD 2.4399
RUB 3.4301
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7547 -0.0025
USD 2.4399 -0.0041
RUB 3.4301 +0.0419
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7530 2.7560
USD 2.4410 2.4450
RUB 3.4240 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1290
EUR/RUB 80.2000 80.5500
USD/RUB 71.2000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте