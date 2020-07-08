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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРИБОРАМ УЧЕТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 19 ИЮЛЯ
11:23 09.07.2020
На общественное обсуждение вынесен проект Декрета, которым предусмотрена корректировка декрета от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения предполагают уточнение требований, предъявляемых к приборам учета готовой продукции, которые используются в составе оборудования для производства табачных изделий.
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 июля 2020 г.
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