НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРИБОРАМ УЧЕТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 19 ИЮЛЯ

11:23 09.07.2020 На общественное обсуждение вынесен проект Декрета, которым предусмотрена корректировка декрета от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения предполагают уточнение требований, предъявляемых к приборам учета готовой продукции, которые используются в составе оборудования для производства табачных изделий. Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 июля 2020 г.