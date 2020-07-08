Постановлением Совета министров № 403 от 6 июля 2020 г. утверждено Положение о возмещении гражданам расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, речь идет о возмещении гражданам части расходов на работы по электроснабжению для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Расходы возмещаются гражданам, которые включены районными, городскими исполкомами, администрациями районов Минска в списки на возмещение.

Суммы возмещения рассчитываются районными, городскими исполкомами, администрациями районов в Минске и перечисляются на банковский счет гражданина в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения.

Этим же постановлением утверждено Положение о порядке расчета размера частичного возмещения гражданам средств при подключении новых потребителей природного газа к объектам газораспределительной системы, построенным с привлечением средств граждан.

Право разъяснять вопросы применения постановления предоставлено Министерству энергетики.

Документ вступает в силу с 17 июля 2020 г.