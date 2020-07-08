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МЕХАНИЗМ ВОЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНАМ БЕЛАРУСИ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЗАРАБОТАЕТ С 17 ИЮЛЯ
10:10 09.07.2020
Постановлением Совета министров № 403 от 6 июля 2020 г. утверждено Положение о возмещении гражданам расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, речь идет о возмещении гражданам части расходов на работы по электроснабжению для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.
Расходы возмещаются гражданам, которые включены районными, городскими исполкомами, администрациями районов Минска в списки на возмещение.
Суммы возмещения рассчитываются районными, городскими исполкомами, администрациями районов в Минске и перечисляются на банковский счет гражданина в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения.
Этим же постановлением утверждено Положение о порядке расчета размера частичного возмещения гражданам средств при подключении новых потребителей природного газа к объектам газораспределительной системы, построенным с привлечением средств граждан.
Право разъяснять вопросы применения постановления предоставлено Министерству энергетики.
Документ вступает в силу с 17 июля 2020 г.
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