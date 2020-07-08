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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД ЗАКОНОВ БЕЛАРУСИ ПО ВОПРОСАМ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


18:37 08.07.2020

Законом Республики Беларусь от 29 июня 2020 г. № 33-З предусмотрено внесение изменений в ряд законов по вопросам нотариальной деятельности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, среди новаций:

закрепление презумпции достоверности нотариального акта;

размещенные на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты сведения об удостоверении доверенности (имя гражданина или наименование юрлица, выдавшего доверенность, имя нотариуса, удостоверившего доверенность, дата ее удостоверения и порядковый номер в реестре для регистрации нотариальных действий) не будут составлять нотариальную тайну;

наделение нотариусов правом совершения нотариального действия по установлению в отношении должника или взыскателя по исполнительной надписи фактов правопреемства, изменения наименования юридического лица, имени гражданина, в подтверждение чего будут выдаваться свидетельства, являющиеся неотъемлемой частью исполнительных надписей;

наделение нотариусов правом свидетельствования электронной копии документа на бумажном носителе, удостоверения заявления участников общества с ограниченной ответственностью (общества с дополнительной ответственностью) о выходе из общества;

исключение территориального принципа удостоверения сделок с недвижимым имуществом;

установление специального срока исковой давности в 10 лет по требованиям о выплате страхового возмещения, вытекающего из договоров страхования гражданской ответственности нотариуса;

уполномоченные должностные лица сельских (поселковых) исполнительных комитетов не будут нотариально удостоверять завещания, согласия, доверенности. Нотариальное обслуживание сельского населения будет обеспечиваться посредством выездов нотариусов в сельские населенные пункты.

Кроме того, правовым актом уточняется порядок образования нотариального бюро, деятельности нотариальных архивов, функционирования единой электронной системы учета нотариальных действий и наследственных дел, совершения отдельных нотариальных действий, компетенции органов нотариального самоуправления.

«В качестве дополнительной социальной гарантии сельские (поселковые) исполнительные комитеты наряду с организациями, в которой доверитель работает или учится, организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, наделяются правом удостоверения доверенностей на получение пенсий и пособий (не нотариальное удостоверение). В связи с этим Законом внесены изменения в Гражданский кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении», – сообщили в пресс-службе Минюста.

Внесенные изменения отражают значимость нотариата и его роль в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Основные положения Закона вступают в силу с 3 января 2021 г.
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