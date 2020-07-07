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ОТКОРРЕКТИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ, ИМЕЮЩИХ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ


19:15 07.07.2020

Утверждены дополнения и изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016 - 2020 годы. Соответствующий указ № 254 подписал 7 июля Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусматривается корректировка перечня проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси.

В него включаются 8 проектов, направленных на создание производств нового поколения автомобильных компонентов, керамических изделий, современных технологий в легкой и пищевой промышленности, деревообработке, а также строительство корпуса для создания центра гибридной кардиохирургии по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Утверждается использование средств инновационных фондов на финансирование проектов в области машиностроения, здравоохранения, сельского хозяйства.

«Принятие указа будет способствовать развитию инновационной деятельности в отраслях и регионах, позволит направить необходимые ресурсы для создания высокотехнологичных производств и выполнения проектов социальной направленности», - говорится в комментарии к документу.
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