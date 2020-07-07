Постановлением Министерства юстиции № 102 от 29 июня 2020 г. скорректирован порядок оформления свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, выдаваемых повторно.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ разработан в связи с изменениями, внесенными постановлением Совета министров № 368 от 24 июня 2020 г. в Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния.

В этот документ внесено дополнение, согласно которому в правом верхнем углу указывается слово «Повторное»: в свидетельствах о регистрации актов гражданского состояния, выдаваемых повторно; в свидетельствах, выдаваемых в связи с изменением записей актов в случаях, установленных законодательством, а также в связи с внесением изменений, дополнений, исправлений в записи актов.

Постановление вступило в силу с 1 июля 2020 г.