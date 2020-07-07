|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА
14:27 07.07.2020
Постановлением Министерства юстиции № 101 от 29 июня 2020 г. внесены изменения в форму заявления о регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе.
«В заявлении о расторжении брака предусмотрено подтверждение супругами разъяснения органом загса, в том числе их права на участие в информационной встрече с медиатором», – сообщили в пресс-службе Минюста.
Документ разработан в целях реализации Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 277-З, которым внесены изменения в Кодекс о браке и семье.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступило в силу 1 июля 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2020
Курсы в банках
на 07.07.2020
Конвертация в банках
на 07.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте