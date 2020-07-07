Постановлением Министерства юстиции № 101 от 29 июня 2020 г. внесены изменения в форму заявления о регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе.

«В заявлении о расторжении брака предусмотрено подтверждение супругами разъяснения органом загса, в том числе их права на участие в информационной встрече с медиатором», – сообщили в пресс-службе Минюста.

Документ разработан в целях реализации Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 277-З, которым внесены изменения в Кодекс о браке и семье.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступило в силу 1 июля 2020 г.