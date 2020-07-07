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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ИСКЛЮЧИЛО РЯД ТОВАРОВ ИЗ СПИСКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЦЕНАМИ
13:09 07.07.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 45 от 23 июня 2020 г. из сферы ценового регулирования исключены кофе, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, мыло твердое туалетное и хозяйственное, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники (детские и взрослые), туалетная бумага.
Постановлением также уточняется товарная группа «консервы для детского питания» в соответствие с действующими техническими нормативными правовыми актами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, перечень социально значимых товаров, в отношении которых осуществляется временное регулирование цен, изменен в связи со стабилизацией ситуации на потребительском рынке республики.
Регулирование цен остается только на социально значимые продовольственные товары.
Регулирование цен на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи) предусмотрено в соответствии с постановлением МАРТ № 27 от 6 апреля 2020 г. Государственное регулирование цен на средства защиты органов дыхания и дезинфицирующие средства планируется продлить по согласованию с коллегии ЕЭК.
Ознакомиться с перечнем социально значимых товаров, на которые установлено государственное регулирование цен можно здесь.
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