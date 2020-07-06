Правительство Беларуси запретило субъектам хозяйствования повышать заработную плату при наличии у них долгов перед бюджетом. Об этом говорится в постановления Совмина № 400 от 4 июля 2020 года.

«Организации независимо от формы собственности при наличии задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды не могут повышать тарифные ставки (тарифные оклады) работников до полного погашения этой задолженности, за исключением бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, а также организаций, которым в соответствии с решениями президента, областных, Минского городского Совета депутатов предоставлена отсрочка (рассрочка) погашения задолженности по платежам в бюджет, наложенным административным взысканиям и пеням при условии своевременной уплаты ими текущих платежей в бюджет», - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.