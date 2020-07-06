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ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД БЕЛОРУССКИМ ПЕНСИОНЕРАМ ВЛАСТИ ПРОДЛИЛИ ПО 31 ОКТЯБРЯ


10:49 07.07.2020

Льготный проезд белорусским пенсионерам продлен по 31 октября. Соответствующий указ № 252 подписан 6 июля 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в соответствии с указом «период действия ежегодной 50-процентной скидки со стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий эконом-класса, водном и автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси) для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, которым назначена государственная пенсия независимо от ее вида, продлевается по 31 октября (ранее по 30 сентября)».

Указ вступает в силу после официального опубликования.
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