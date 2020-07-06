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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ЦЕНА НА ГАЗ В МАЛОЛИТРАЖНЫХ БАЛЛОНАХ ПОВЫСИЛАСЬ ПОЧТИ НА 4%
09:54 07.07.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) №46 от 25 июня 2020 года на 3,98% повышена цена на сжиженный газ в малолитражных баллонах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, цена повышена с 1,11 до 1,15 рубля за 1 кг с НДС.
При этом решение не распространяется на сжиженный газ в баллонах емкостью 50 л (21 кг), цены на который регулируются Советом министров и в течение года останутся неизменными.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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