Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) №46 от 25 июня 2020 года на 3,98% повышена цена на сжиженный газ в малолитражных баллонах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, цена повышена с 1,11 до 1,15 рубля за 1 кг с НДС.

При этом решение не распространяется на сжиженный газ в баллонах емкостью 50 л (21 кг), цены на который регулируются Советом министров и в течение года останутся неизменными.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.