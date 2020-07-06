ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НОРМАТИВАХ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ


17:16 06.07.2020

Подведены итоги публичного обсуждения проекта постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (проект постановления), предметом которого были общественные отношения в области охраны атмосферного воздуха.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Общественное обсуждение проекта постановления проходило на сайте «Правовой форум Беларуси» с 10 по 20 июня 2020 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

Количество участников публичного обсуждения не было ограничено, любое лицо могло направить свои предложения и замечания по проекту постановления.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при обсуждении проекта на Правовом форуме Беларуси оставлено 10 сообщений, на электронную почту предложений не поступало. Предложения и замечания, содержащиеся в 6 сообщениях, не учтены по ряду причин.

Ознакомиться более подробно с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.07.2020
валюта курс
EUR 2.7493
USD 2.4332
RUB 3.4017
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7493 +0.0182
USD 2.4332 +0.0118
RUB 3.4017 -0.0342
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7580 2.7600
USD 2.4390 2.4440
RUB 3.3900 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1320
EUR/RUB 81.3000 81.6000
USD/RUB 71.8500 71.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте