Подведены итоги публичного обсуждения проекта постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (проект постановления), предметом которого были общественные отношения в области охраны атмосферного воздуха.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Общественное обсуждение проекта постановления проходило на сайте «Правовой форум Беларуси» с 10 по 20 июня 2020 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

Количество участников публичного обсуждения не было ограничено, любое лицо могло направить свои предложения и замечания по проекту постановления.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при обсуждении проекта на Правовом форуме Беларуси оставлено 10 сообщений, на электронную почту предложений не поступало. Предложения и замечания, содержащиеся в 6 сообщениях, не учтены по ряду причин.

Ознакомиться более подробно с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.