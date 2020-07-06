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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НОРМАТИВАХ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
17:16 06.07.2020
Подведены итоги публичного обсуждения проекта постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (проект постановления), предметом которого были общественные отношения в области охраны атмосферного воздуха.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Общественное обсуждение проекта постановления проходило на сайте «Правовой форум Беларуси» с 10 по 20 июня 2020 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.
Количество участников публичного обсуждения не было ограничено, любое лицо могло направить свои предложения и замечания по проекту постановления.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при обсуждении проекта на Правовом форуме Беларуси оставлено 10 сообщений, на электронную почту предложений не поступало. Предложения и замечания, содержащиеся в 6 сообщениях, не учтены по ряду причин.
Ознакомиться более подробно с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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