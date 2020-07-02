Постановлением Совета министров № 359 от 23 июня 2020 г. внесены изменения в Положение о порядке осуществления инвестиций и размещения средств страховых резервов страховыми организациями.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями предусмотрено расширение перечня объектов инвестирования за счет включения в него ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь, недвижимого имущества (исключение – жилые помещения), а также иных объектов при передаче части страховых резервов в доверительное управление банкам и иным специализированным организациям.

Кроме того, предусмотрены оптимизация размеров страховых резервов, подлежащих размещению и инвестированию, а также исключение дифференциации по видам страхования при размещении и вложение средств страховых резервов в отдельные объекты инвестирования.

Документ также предполагает пересмотр соотношения и смягчение ограничений размещения и вложения средств страховых резервов в отдельные объекты инвестиций.

Постановление вступит в силу через три месяца после официального опубликования.