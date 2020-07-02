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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
12:39 06.07.2020
Постановлением Совета министров № 359 от 23 июня 2020 г. внесены изменения в Положение о порядке осуществления инвестиций и размещения средств страховых резервов страховыми организациями.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями предусмотрено расширение перечня объектов инвестирования за счет включения в него ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь, недвижимого имущества (исключение – жилые помещения), а также иных объектов при передаче части страховых резервов в доверительное управление банкам и иным специализированным организациям.
Кроме того, предусмотрены оптимизация размеров страховых резервов, подлежащих размещению и инвестированию, а также исключение дифференциации по видам страхования при размещении и вложение средств страховых резервов в отдельные объекты инвестирования.
Документ также предполагает пересмотр соотношения и смягчение ограничений размещения и вложения средств страховых резервов в отдельные объекты инвестиций.
Постановление вступит в силу через три месяца после официального опубликования.
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