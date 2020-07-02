Новые стимулы для развития конкуренции на рынке электроэнергии появятся в Беларуси. Это предусмотрено проектом указа «О развитии конкуренции в сфере электроэнергетики».

Как пояснила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова, проект указа затрагивает отношения энергоснабжающих организаций ГПО «Белэнерго», юридических лиц-потребителей электроэнергии и независимых производителей — владельцев блок-станций, которые в свое время создавались для обеспечения собственных потребностей в электроэнергии, но с течением времени у них появилась необходимость в реализации ее излишков.

«Действующим законодательством предусмотрена реализация излишков либо для продажи в сети энергосистемы, и мы ее выкупаем, либо эта электроэнергия транспортируется по нашим сетям обособленным подразделениям юридических лиц», - пояснила Ольга Прудникова, которую цитирует сайт Минэнерго.

Проект указа дает возможность владельцам блок-станций продавать электроэнергию через сети энергосистемы, при этом как в своем регионе, так и за его пределами.

«Предлагаемые меры создают условия для реализации электроэнергии для потребителей по свободно формируемым ценам.Соответственно, это и возможное выравнивание ценового диапазона на будущем электроэнергетическом рынке, - отметила замминистра. - Данные меры формируют основу для новых конкурентных отношений, и, соответственно, новых стимулов для развития электроэнергетического рынка».

По итогам общественного обсуждения проекта указа, а также рассмотрения документа в госорганах и облисполкомах, в Минэнерго поступили предложения и рекомендации. Все они будут внимательно изучены для последующей выработки согласованных подходов по реализации обозначенных мер.