Александр Лукашенко подписал указ № 247 "О строительстве жилых помещений".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом устанавливается, что прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан не может превышать 5% от его сметной стоимости в текущих ценах.

Преимущественное право строить многоквартирные жилые дома предоставляется строительным организациям, имеющим собственную техническую базу и специалистов, а также коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству.

В целях контроля за выполнением требования по ограничению прибыли в указе предусмотрено обязательное проведение застройщиками за счет собственных средств аудита в течение трех месяцев после приемки жилого дома в эксплуатацию. Излишне уплаченные средства (в случае их выявления по итогам аудита) будут возвращены гражданам не позднее месяца со дня получения аудиторского заключения.