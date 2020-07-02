НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЫ ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 12 ИЮЛЯ

14:37 02.07.2020 На общественное обсуждение вынесен проект указа, направленный на совершенствование регулирования общественных отношений в области электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда. Организатор общественного обсуждения – Министерство энергетики. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 июля 2020 г.