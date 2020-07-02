|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЫ ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 12 ИЮЛЯ
14:37 02.07.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа, направленный на совершенствование регулирования общественных отношений в области электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда.
Организатор общественного обсуждения – Министерство энергетики.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 июля 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2020
Курсы в банках
на 02.07.2020
Конвертация в банках
на 02.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте