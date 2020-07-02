На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, направленный на определение критериев отнесения граждан к категории малообеспеченных при возмещении части расходов на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда.

Организатор общественного обсуждения – Министерство энергетики.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 июля 2020 г.