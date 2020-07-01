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МЖКХ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ


09:56 02.07.2020

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 7 от 12 июня 2020 г. утвержден перечень работ по санитарному содержанию многоквартирного жилого дома и периодичность их выполнения.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, сухая уборка вспомогательных помещений от мусора на первых этажах (первой остановочной площадки лифта) и кабин лифтов должна проводиться не менее 2-х раз в неделю; вспомогательных помещений (за исключением технических помещений) от мусора жилых домов без лифтов - не менее 1 раза в неделю и жилых домов с лифтами - не менее 2 раз в месяц.

Мойка вспомогательных помещений (за исключением технических помещений) жилых домов без лифтов должна проводиться не менее 2 раз в месяц; жилых домов с лифтами - не менее 1 раза в месяц; мойка кабин лифтов - не менее 1 раза в месяц.

Влажная протирка стен, дверей, плафонов, отопительных приборов, обметание пыли с потолков должна проводиться 1 раз в год.

Уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа и других технических помещений - не менее 1 раза в год; мойка окон - 1 раз в год; очистка доски объявлений - 1 раз в неделю.

Дезинфекция, дезинсекция (уничтожение насекомых), дератизация (уничтожение грызунов) должна проводиться по мере необходимости.
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