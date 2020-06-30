С 1 июля 2020 г. вступили в силу изменения и дополнения в законодательство в сфере технического регулирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС Госстандарте, они внесены в действующие законы в области технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия и аккредитации в соответствии с Законом Республики Беларусь № 278-З «Об изменении законов», принятым в декабре 2019 г.

Актуализация данного законодательства была вызвана необходимостью его гармонизации с целым рядом принятых законодательных актов, в первую очередь декретом от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».

Так, расширен перечень технических нормативных правовых актов (ТНПА), не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, в отношении которых закон «О техническом нормировании и стандартизации» не применяется. В этот перечень включены международные стандарты аудиторской деятельности и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, которые принимаются Международной федерацией бухгалтеров и вводятся в действие в нашей стране Советом Министров в качестве ТНПА, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации.

С учетом указа от 5 июня 2019 г. № 217 «О строительных нормах и правилах» определено, что технические регламенты, технические кодексы установившейся практики (ТКП), государственные стандарты, общегосударственные классификаторы не могут содержать технические требования, установленные в строительных нормах и строительных правилах.

Закреплены положения декрета № 7, касающиеся обязательной юридической экспертизы и включения в Национальный реестр правовых актов Беларуси тех ТКП, государственных стандартов и общегосударственных классификаторов, которые признаны обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами президента, либо в соответствии с ними.

Определена норма, которая позволит концернам наряду с республиканскими органами госуправления возглавить работу по разработке технических регламентов ЕАЭС (ТР ЕАЭС), проводить выгодную отечественной промышленности техническую политику и защищать национальные интересы. Такая работа ими уже проводится, например, по техническим регламентам на алкогольную, масложировую, соковую продукцию, бензины, дизельное топливо, смазочные масла, продукцию легкой промышленности.

Снято пятилетнее ограничение срока действия технических условий (ТУ) (изменений в них). Теперь его устанавливает их разработчик. Не требуется согласования с государственными органами и самих ТУ (изменений в них).

Кроме этого, предусмотрена новая норма, регулирующая вопросы преемственности в отношении ТУ. Данная мера направлена на упрощение ведения бизнеса, снижение издержек по проведению дополнительной государственной регистрации ТУ новым владельцем (правопреемником), исключение необходимости пересмотра конструкторской и технологической документации, маркировки продукции.

Уточнено, что при официальном опубликовании на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь и в официальных периодических печатных изданиях отдельных видов ТНПА в области технического нормирования и стандартизации, информации о них учитываются международные обязательства Беларуси в отношении документов в области технического нормирования и стандартизации, принятых в качестве ТКП или государственных стандартов.

Установлен термин «межлабораторные сравнительные испытания (межлабораторные сличения)». Госстандарт наделен полномочиями по определению государственной организации, выступающей в качестве уполномоченного органа по координации и научно-методическому обеспечению межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличений).

Откорректирован термин «эксперт по аккредитации», что обеспечит однозначное понимание того, что работник органа по аккредитации проходит аттестацию и включается в Реестр экспертов по аккредитации.

Статьи законов о техническом нормировании и стандартизации, об оценке соответствия и аккредитации в части государственного контроля (надзора) откорректированы с учетом норм указа от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности».

Так, определены формы осуществления мероприятий за соблюдением требований ТНПА, ТР ЕАЭС в Республике Беларусь и показателей, не включенных в ТР ЕАЭС, но задекларированных изготовителем (продавцом, поставщиком, импортером) продукции в договорах на поставку продукции, в ее маркировке или эксплуатационной документации, а также требований, касающихся обязательного подтверждения соответствия. К таким формам относятся: выборочные и внеплановые проверки, мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, меры профилактического и предупредительного характера.

Установлены конкретные территориальные органы, осуществляющие надзор за соблюдением требований ТР ЕАЭС в Республике Беларусь. Ранее были перечислены только государственные органы, уполномоченные проводить проверки.