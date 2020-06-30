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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБЩЕСТВО ВЫСКАЗАЛО НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОЗДАНИЮ В СТРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
14:50 01.07.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров о реализации указа, которым предусмотрена организация системы государственного жилищного надзора за выполнением законодательства при содержании и эксплуатации жилищного фонда, управления общим имуществом совместного домовладения и предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня 2020 г.
По результатам обсуждений на сайт «Правовой форум Беларуси» поступило 14 сообщений от 14 участников, из которых:
10 сообщений – несогласие с созданием дополнительной структуры как в системе ЖКХ, так и в системе государственных надзорных органов;
1 сообщение – замечание на отсутствие в обосновании размера затрат на создание государственного учреждения;
1 сообщение – возражение на замечание одного из участников обсуждения (предыдущее) с указанием на финансово-экономическое обоснование;
1 сообщение – поддержка создания государственного учреждения в виде и форме, предлагаемой проектами;
1 сообщение содержит конкретные предложения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в целом участниками публичного общественного обсуждения высказано негативное отношение к созданию в стране системы государственного жилищного надзора в лице государственного учреждения «Государственный жилищный надзор».
Ознакомиться более подробно с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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