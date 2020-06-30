ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОБЩЕСТВО ВЫСКАЗАЛО НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОЗДАНИЮ В СТРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА


14:50 01.07.2020

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров о реализации указа, которым предусмотрена организация системы государственного жилищного надзора за выполнением законодательства при содержании и эксплуатации жилищного фонда, управления общим имуществом совместного домовладения и предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня 2020 г.

По результатам обсуждений на сайт «Правовой форум Беларуси» поступило 14 сообщений от 14 участников, из которых:

10 сообщений – несогласие с созданием дополнительной структуры как в системе ЖКХ, так и в системе государственных надзорных органов;

1 сообщение – замечание на отсутствие в обосновании размера затрат на создание государственного учреждения;

1 сообщение – возражение на замечание одного из участников обсуждения (предыдущее) с указанием на финансово-экономическое обоснование;

1 сообщение – поддержка создания государственного учреждения в виде и форме, предлагаемой проектами;

1 сообщение содержит конкретные предложения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в целом участниками публичного общественного обсуждения высказано негативное отношение к созданию в стране системы государственного жилищного надзора в лице государственного учреждения «Государственный жилищный надзор».

Ознакомиться более подробно с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2020
валюта курс
EUR 2.7036
USD 2.4008
RUB 3.4306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7228 +0.0157
USD 2.4243 +0.012
RUB 3.4159 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7150 2.7210
USD 2.4260 2.4290
RUB 3.4120 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1210
EUR/RUB 79.6500 79.9000
USD/RUB 71.1000 71.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте