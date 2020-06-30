С 1 июля 2020 г. вступают в силу изменения в Инструкцию по исполнительному производству, утвержденные постановлением Министерства юстиции № 92 от 12 июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, в новой редакции инструкции исключаются приложения, устанавливающие формы процессуальных документов в исполнительном производстве. Выносимые судебным исполнителем документы должны будут соответствовать требованиям законодательства об исполнительном производстве без нормативного закрепления четких форм таких документов.

Кроме того, детализируется порядок рассмотрения жалобы (протеста) на постановления, действия (бездействие) судебных исполнителей, иных работников органов принудительного исполнения, руководителя органа принудительного исполнения. Закрепляется возможность подачи жалобы на любом государственном языке и ее рассмотрение на том государственном языке, на котором она подана. Законность и обоснованность обжалуемых (опротестовываемых) постановления, действия (бездействия) подлежат рассмотрению в целом, а не только в пределах заявленных в жалобе доводов.

Документом также устанавливаются сроки проверки имущественного положения должника: получение сведений из информационных ресурсов – в течение 10 дней со дня возбуждения исполнительного производства, выход (выезд) по месту жительства (пребывания), месту нахождения должника, месту нахождения его имущества или месту осуществления должником хозяйственной деятельности в целях обращения взыскания на имущество должника – в течение 1 месяца со дня возбуждения исполнительного производства. В указанные сроки не засчитывается срок для добровольного исполнения исполнительного документа, если он предоставлялся.

Инструкцией уточняется порядок обращения взыскания на заработную плату: устанавливается необходимость направления копии предписания об обращении взыскания на заработную плату не только взыскателю, но и должнику.

При предъявлении нанимателю исполнительного документа, выданного по результатам рассмотрения заявления об индексации суммы либо постановления суда, органа, ведущего административный процесс, об изменении размера административного взыскания наниматель изменяет сумму взыскания по первоначальному исполнительному документу с сохранением очереди удовлетворения требований такого исполнительного документа.

Размер удержаний из зарплаты должника может быть изменен судебным исполнителем по ходатайству стороны исполнительного производства либо по собственной инициативе. Судебный исполнитель выносит предписание об изменении размера удержаний из заработной платы и приравненных к ней доходов, которое направляется нанимателю и сторонам исполнительного производства.

При поступлении к нанимателю нескольких исполнительных документов разных очередей удовлетворения требований взыскателей удержания производятся по исполнительному документу более ранней очереди в размере, указанном в предписании судебного исполнителя. Удержания по исполнительному документу, следующему по очереди, производятся после полного погашения задолженности по исполнительному документу предыдущей очереди.

Исключение: если удержания нанимателем производятся в соответствии с предписанием судебного исполнителя по исполнительному документу о взыскании периодических платежей, размер которых установлен судебным постановлением, нанимателем производятся удержания на основании такого предписания в указанном в нем размере. Если размер удержаний в таком случае не достигает предельного размера, нанимателем производятся удержания по исполнительному документу следующей очереди.

В части реализации имущества детализируется экономическая нецелесообразность реализации имущества, находящегося под таможенным контролем: устанавливается срок приема всех документов для участия в торгах, новые электронные торги (если электронные торги не проведены в связи с техническим сбоем) назначаются в общем порядке. Таким образом, в новых торгах могут принять участие не только лица, подавшие заявки на участие в электронных торгах, которые не проведены, но и новые желающие.

При этом изменяется порядок расчета алиментов для неработающих граждан: базой для расчета задолженности по алиментам будет выступать бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения; исключена привязка к расчету задолженности по алиментам к средней заработной плате по предыдущему месту работы (в течение 3 месяцев после увольнения).

Для должника в период его пребывания на срочной военной службе, прохождения им альтернативной службы, если размер алиментов не определен иными документами, алименты рассчитываются из фактически полученного дохода.

Закрепляется обязательность направления расчета задолженности по алиментам сторонам исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем составления такого расчета.

Устанавливается также, что если в процессе исполнения исполнительных документов о порядке общения с ребенком, об участии в воспитании ребенка будет установлено, что должник в течение не менее двух месяцев подряд не препятствует общению взыскателя с ребенком, участию в воспитании ребенка, исполнительный документ возвращается взыскателю.