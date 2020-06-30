Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения», сообщает его пресс-служба.

«Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко», - говорится в комментарии.

Согласно информации, данные меры охватывают различные сферы жизнедеятельности (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетику, занятость и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, торговлю и иные).

В документе также нашли отражение поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих.

Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов.

Контроль за выполнением распоряжения будет обеспечен КГК и администрацией Лукашенко.