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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ДОПМЕРАХ ПО РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
11:51 01.07.2020
Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения», сообщает его пресс-служба.
«Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко», - говорится в комментарии.
Согласно информации, данные меры охватывают различные сферы жизнедеятельности (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетику, занятость и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, торговлю и иные).
В документе также нашли отражение поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих.
Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов.
Контроль за выполнением распоряжения будет обеспечен КГК и администрацией Лукашенко.
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