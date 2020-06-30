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С 1 ИЮЛЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВОВВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ


10:04 01.07.2020

С 1 июля 2020 года в соответствии с постановлением Министерства юстиции № 96 от 18 июня 2020 г. вступают в силу нововведения в сфере госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, постановлением уточнены формы заявлений о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, в том числе в части указания места жительства заявителей в соответствии с данными регистрационного учета.

Отдельные позиции из форм заявлений исключены, некоторые формы заявлений дополнены новыми позициями.

В частности, в случае замены руководителя юридического лица и первичного указания сведений о нем в заявлении о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав как коммерческой, так и некоммерческой организации, в таком заявлении необходимо будет указывать дату окончания полномочий предыдущего руководителя.

В этой связи с 1 июля текущего года регистрирующий орган будет принимать только новые формы указанных заявлений (с этой даты они будут доступны на официальном интернет-портале Министерства юстиции и веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц (веб-портал ЕГР) и индивидуальных предпринимателей (egr.gov.by).

Кроме того, документом скорректированы требования к наименованиям юридических лиц. В частности, предоставлена возможность иметь наименование юридического лица, состоящее из двух знаков (цифровых обозначений и (или) букв); установлен запрет на использование наименований юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации; упразднены ограничения по использованию в наименованиях общепризнанных аббревиатур, слов в превосходной степени сравнения, слов «лучший», «первый», «единственный» и т.п.; уточнены требования по использованию наименований иностранных юридических лиц, имен физических лиц, псевдонимов и др.

Лицо, прекратившее свои полномочия в качестве руководителя организации, сможет обратиться в регистрирующий орган с заявлением и документом, подтверждающим прекращение трудовых (гражданско-правовых) отношений с юридическим лицом (копии трудовой книжки, гражданско-правового договора, решения органа управления юридического лица, решение суда) для внесения в ЕГР записи о прекращении его полномочий.

Помимо этого, закреплен существующий на практике порядок внесения в ЕГР информации о признании недействительной государственной регистрации, связанной с реорганизацией юридических лиц.

Расширен также объем сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, размещаемых Министерством юстиции в открытом доступе на веб-портале ЕГР.

С 1 июля в разделе «Предоставление информации из ЕГР» / «Проверить статус субъекта хозяйствования» будут размещены сведения о месте государственной регистрации, основном виде экономической деятельности, ликвидации юридического лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя и др.

Формы заявлений можно скачать на сайте Минюста.
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