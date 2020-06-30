С 1 июля вступают в силу изменения в Закон Республики Беларусь о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по гражданству и миграции МВД, изменения направлены на существенную либерализацию и более широкую реализацию прав иностранных граждан в Беларуси, повышение туристической, инвестиционной привлекательности нашей страны, развитие деловых и частных контактов граждан, выполнение международных обязательств в сфере миграции и эффективное регулирование миграционных процессов.

По словам начальника ДГиМ МВД Алексея Бегуна, с 1 июля освобождаются от обязанности регистрации в органах внутренних дел или Министерстве иностранных дел иностранцы, прибывшие в Беларусь на срок до десяти суток. То есть если иностранец прибыл в нашу страну и поселился по частному адресу на срок, не превышающий 10 суток, он не подлежит регистрации как временно пребывающий. В настоящее время без регистрации можно пребывать не более 5 суток (кроме россиян и граждан некоторых других стран-соседей, которые заключили межправительственные соглашения с Беларусью о более длительном пребывании без регистрации).

Гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также субъекты агроэкотуризма не будут осуществлять регистрацию временно пребывающих в Беларуси иностранцев в течение всего срока их заселения, будь то 10 суток или больше. Указанные субъекты теперь станут напрямую информировать ОВД о таких иностранцах с помощью портала электронных услуг либо иным способом. Лица, оформившие проживание в гостинице, санатории или агроусадьбе, не подлежат регистрации независимо от цели их пребывания: туризм, деловая или частная поездка.

Изменился и срок, в течение которого иностранцы обязаны при перемене места временного пребывания или временного проживания зарегистрироваться по новому месту временного пребывания. Раньше на это отводилось пять суток, без учета рабочих и выходных дней, отныне четко указано – три рабочих дня.

Расширен перечень оснований для получения разрешения на временное проживание иностранцами, прибывающими в страну для обучения. Данное изменение позволит вузам привлекать в Беларусь больше иностранных студентов, увеличить экспорт образовательных услуг, упорядочить довузовскую подготовку.

Для высококвалифицированных иностранных работников предусматривается выдача разрешения на временное проживание сроком до двух лет (для других категорий – до одного года). При этом с 7 лет до 3 снижен ценз временного проживания таких иностранцев для последующего получения разрешения на постоянное проживание.

Также с 7 до 5 лет снижен срок временного проживания, необходимый для получения иностранцами в дальнейшем вида на жительство в Беларуси.

Разрешение на временное проживание с 1 июля может быть выдано не только несовершеннолетним детям иностранца, но и достигшим 18-летнего возраста, если они признаны нетрудоспособными, не состоят в браке и находятся на иждивении родителя/усыновителя.

Если иностранец осуществляет инвестиции на территории Беларуси, он также может получить разрешение на постоянное проживание. Однако если раньше необходимый минимальный размер инвестиции исчислялся в валюте и составлял 150 тыс. евро, то в новой редакции указывается сумма 15 тыс. базовых величин (на сегодня 405 тыс. белорусских рублей).

Изменения также направлены на упрощение порядка принятия компетентными органами решений об отказе в выдаче визы для въезда или во въезде в страну и реализацию права иностранцев на надлежащее информирование об этом. С 1 июля по запросам иностранцев, в том числе через официальный сайт МВД, можно безвозмездно получить информацию о фактических обстоятельствах и основаниях, сроках их включения в Список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

Кроме того, в законе уточняются права иностранцев и их представителей на обжалование решений государственных органов, принятых при осуществлении административных процедур. С этой же целью предусмотрено разграничение порядка подачи жалоб, сроков их рассмотрения, компетенции государственных органов, рассматривающих те или иные жалобы. В частности, указанные нормы будут определять право компетентного органа, рассматривающего жалобу, на восстановление срока подачи жалобы (в случае, когда такой срок пропущен по уважительной причине), а также порядок уведомления иностранцев и их представителей о принятых решениях и сроке вступления этих решений в силу. Все это направлено на обеспечение прав иностранцев, пострадавших от неправомерных административных и иных решений, действий или бездействия государственных органов Республики Беларусь.

В ДГиМ МВД уверены, что благодаря изменениям в Законе регулирование миграционных процессов в Республике Беларусь, с учетом международного контекста миграции, получит дополнительный стимул и выйдет на качественно более высокий уровень.