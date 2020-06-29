На Публичной кадастровой карте обновлен перечень зон, запрещенных для использования авиамоделей. Соответствующее постановление принято Минобороны Беларуси №14 от 1 июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу. в перечне содержится 381 зона, где запрещены полеты авиамоделей.

Минобороны также определило принадлежность зоны к конкретному госоргану (организации).

По сравнению с предыдущей редакций постановления № 18 от 22 августа 2016 г. количество запрещенных зон увеличилось на 63, а площадь покрытия – на 2%.

Визуальное отображение запрещенных для полетов авиамоделей зон можно увидеть по ссылке.