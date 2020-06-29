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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ ГОСОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦУСЛУГИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
10:12 30.06.2020
Постановлением Совета министров № 370 от 26 июня 2020 г. государственные учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание, территориальные центры социального обслуживания населения наделены полномочиями по организации питания работников учреждений, отделений круглосуточного пребывания центров при производстве работ вахтовым методом с учетом набора продуктов питания для граждан, проживающих в учреждениях или пребывающих в таких отделениях.
Согласно документу, при осуществлении данных полномочий будут привлекаться бюджетные средства, выделенные на обеспечение функционирования учреждений, центров, с последующим восстановлением за счет средств названных работников, расходов получателей бюджетных средств на приобретение наборов продуктов питания.
Постановление принято в целях создания условий для питания работников государственных организаций, оказывающих социальные услуги, в эпидемиологической ситуации.
Документ вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 г., и действует до особого решения Совета министров.
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