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В БЕЛАРУСИ С 1 ИЮЛЯ ОТМЕНЯЮТСЯ ВВЕДЕННЫЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНЗИТУ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ-ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
18:26 29.06.2020
Постановлением Совета министров № 372 от 26 июня 2020 г. в Беларуси с 1 июля отменяются введенные из-за коронавируса ограничения по транзиту для водителей-дальнобойщиков.
Напомним, ранее постановлением правительства № 171 от 25 марта 2020 г. были установлены обязанности для указанных водителей проезжать только по определенным республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств, а также покинуть территорию Республики Беларусь по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, постановлением № 372 также внесены изменения в постановление Совмина от 25 мая 2020 г. № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)».
Постановление № 372 вступает в силу с 1 июля 2020 года.
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