Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства транспорта и коммуникаций, целью которого является совершенствование единых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, кроме колесных тракторов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 июня 2020 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по проекту от участников публичного обсуждения поступило 22 комментария, семь из которых не относятся к предмету правового регулирования нормативного правового акта.

Предложения по внесению изменений в проект постановления не были поддержаны, так как: не соответствуют установленным Правилами дорожного движения, утвержденными указом № 551 от 28 ноября 2005 года, обязанностям водителя; не обеспечивают на должном уровне безопасность дорожного движения и не учитывают возможный длительный перерыв в стаже работы водителем.

Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и (или) предложений можно на сайте НЦПИ.