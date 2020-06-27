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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ
16:38 29.06.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства транспорта и коммуникаций, целью которого является совершенствование единых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, кроме колесных тракторов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 июня 2020 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по проекту от участников публичного обсуждения поступило 22 комментария, семь из которых не относятся к предмету правового регулирования нормативного правового акта.
Предложения по внесению изменений в проект постановления не были поддержаны, так как: не соответствуют установленным Правилами дорожного движения, утвержденными указом № 551 от 28 ноября 2005 года, обязанностям водителя; не обеспечивают на должном уровне безопасность дорожного движения и не учитывают возможный длительный перерыв в стаже работы водителем.
Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и (или) предложений можно на сайте НЦПИ.
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