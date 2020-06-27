ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С ПЕРЕЧНЕМ ПРЕДМЕТОВ ШКОЛЬНЫХ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В 2021 ГОДУ


14:24 29.06.2020

Постановлением Министерства образования № 135 от 18 июня 2020 года установлены перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, а также формы проведения выпускных экзаменов в 2020/2021 учебном году.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной программы базового образования обязательными являются: «Белорусский язык» в письменной форме; «Русский язык» в письменной форме; «Математика» в письменной форме.

Для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на II ступени общего среднего образования осуществляются на языке национального меньшинства – польском или литовском, наряду с вышеперечисленными предметами, обязательным также утвержден «Польский язык» или «Литовский язык», который необходимо сдавать в письменной форме.

Для учащихся базовой школы – колледжа искусств, средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств вместе с основными (белорусский, русский, математика) постановлением определен также выпускной экзамен на выбор по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств, который проводится в практической форме.

По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной программы среднего образования обязательными являются: «Математика» в письменной форме; «Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося в письменной форме; «Иностранный язык» в устной форме; «История Беларуси» в устной форме.

При этом для учащихся классов национальных меньшинств обязательным является письменный экзамен «Польский язык» или «Литовский язык».

Учащиеся средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств на III ступени общего среднего образования по выбору обязаны сдавать экзамен в практической форме.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2020
валюта курс
EUR 2.6753
USD 2.3839
RUB 3.4486
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7036 +0.0283
USD 2.4008 +0.0169
RUB 3.4306 -0.018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7050 2.7000
USD 2.4040 2.4090
RUB 3.4260 3.4340
подробнее

Конвертация в банках
на 29.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1270
EUR/RUB 78.7000 78.1500
USD/RUB 70.0000 70.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте