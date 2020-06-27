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МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С ПЕРЕЧНЕМ ПРЕДМЕТОВ ШКОЛЬНЫХ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В 2021 ГОДУ
14:24 29.06.2020
Постановлением Министерства образования № 135 от 18 июня 2020 года установлены перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, а также формы проведения выпускных экзаменов в 2020/2021 учебном году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной программы базового образования обязательными являются: «Белорусский язык» в письменной форме; «Русский язык» в письменной форме; «Математика» в письменной форме.
Для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на II ступени общего среднего образования осуществляются на языке национального меньшинства – польском или литовском, наряду с вышеперечисленными предметами, обязательным также утвержден «Польский язык» или «Литовский язык», который необходимо сдавать в письменной форме.
Для учащихся базовой школы – колледжа искусств, средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств вместе с основными (белорусский, русский, математика) постановлением определен также выпускной экзамен на выбор по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств, который проводится в практической форме.
По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной программы среднего образования обязательными являются: «Математика» в письменной форме; «Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося в письменной форме; «Иностранный язык» в устной форме; «История Беларуси» в устной форме.
При этом для учащихся классов национальных меньшинств обязательным является письменный экзамен «Польский язык» или «Литовский язык».
Учащиеся средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств на III ступени общего среднего образования по выбору обязаны сдавать экзамен в практической форме.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 г.
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